Greve dos auditores faz superávit da balança cair 12% A greve dos auditores fiscais da Receita Federal e da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) reduziu o saldo positivo da balança comercial em maio. O superávit comercial (exportações menos importações) no mês passado foi de US$ 3,028 bilhões, o que representou uma queda de 12,13% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o saldo foi de US$ 3,446 bilhões. Apesar da queda, divulgada hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o resultado foi o terceiro melhor do ano, perdendo para março, quando o superávit foi de US$ 3,678 bilhões e para abril, quando o saldo foi de US$ 3,097 bilhões. Importações cresceram As exportações em maio somaram US$ 10,275 bilhões, com uma média diária de US$ 467 milhões. As importações fecharam em US$ 7,247 bilhões, ou US$ 329,4 milhões ao dia. A média diária das vendas caíram 0,1%, na comparação com maio passado, enquanto que as compras cresceram 8,6%. Em relação ao mês passado, a média das exportações caiu 14,3%, enquanto que a média das importações registrou uma queda menor: 11,6%. DESEMPENHO DA BALANÇA COMERCIAL (em US$ milhões) Período Exportações Importações Saldo junho/2005 10.206 6.181 4.025 julho 11.062 6.057 5.005 agosto 11.346 7.678 3.668 setembro 10.634 6.307 4.327 outubro 9.904 6.218 3.685 novembro 10.790 6.700 4.090 dezembro 10.896 6.551 4.345 janeiro/2006 9.271 6.427 2.844 fevereiro 8.750 5.928 2.822 março 11.367 7.686 3.681 abril 9.804 6.707 3.097 maio 10.275 7.247 3.028 Com o resultado, o acumulado do ano, de US$ 15,464 bilhões, está 1% menor do que os US$ 15,621 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Na quinta semana do mês, com apenas três dias úteis, o superávit foi de US$ 252 milhões, com vendas de US$ 1,292 bilhão, ou US$ 430,7 milhões ao dia; e compras de US$ 1,040 milhões, média diária de US$ 346,7 milhões. Este texto foi atualizado às 15h56.