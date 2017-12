Greve dos bancários alcança 24 capitais Mais seis capitais aderiram à greve nacional dos bancários, segundo balanço da Confederação Nacional dos Bancários, finalizado na segunda-feira: Teresina, Maceió, Aracaju, Vitória, Porto Velho e Boa Vista. Com as adesões, sobe para 24 o número de capitais com paralisações, incluindo o Distrito Federal. A CNB calcula que mais da metade dos bancários (200 mil funcionários) estão parados. O movimento entra no sétimo dia hoje e as únicas capitais que não aderiram até ontem à paralisação eram Palmas, Manaus e Goiânia. Nesta terça-feira, às 15 horas, representantes dos bancários se reúnem com membros da Confederação Nacional dos Bancos (Fenaban), no centro da capital paulista. É o primeiro encontro após o início da greve. O movimento grevista começou após negociações iniciadas em julho. A CNB reivindica 25% de reajuste salarial e a Fenaban oferece 8,5%, mas as negociações envolvem também abonos, participação nos lucros e resultados, redução da jornada de trabalho e isonomia salarial entre novos e antigos funcionários. As informações são da Agência Brasil.