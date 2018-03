Greve dos bancários em São Paulo completa 12 dias

Não há uma nova data para conversa entre as partes. A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) foi procurada, mas não atendeu as ligações da reportagem. A entidade patronal propõe novas regras para o pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), limitando em 1,5 salário, num teto de R$ 10 mil e 4% do lucro líquido do banco. Os bancários reivindicam 10% de reajuste salarial (sendo 5% de aumento real), PLR composta pelo pagamento de três salários, acrescidos de valor fixo de R$ 3.850.