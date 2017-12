Greve dos bancários não afetou pagamento dos aposentados, diz INSS No primeiro dia de pagamentos dos benefícios de setembro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Ministério da Previdência Social informou que não foram registrados incidentes ou problemas nas agências bancárias. De acordo com a assessoria do Ministério, nem todos os cerca de 377 mil novos aposentados e pensionistas - que ainda não tinham o cartão magnético para sacar nos caixas eletrônicos - são clientes de bancos paralisados pelos bancários em greve há 17 dias. Dessa forma, vários cartões puderam ser entregues, mas o INSS afirmou não ter disponível a estatística. Nesta sexta-feira, a Previdência pagou os benefícios cujos números de identificação terminam em 1 e 6. Na próxima semana, de segunda até quinta-feira, serão pagos os demais segurados, distribuídos pelos números finais do benefício. No total, o INSS paga mensalmente 22,8 milhões de pessoas, sendo que 15,3 milhões não recebem por contas bancárias, mas têm o cartão eletrônico para sacar o dinheiro. A Caixa Econômica Federal informou que também não registrou problemas de atendimento nos caixas eletrônicos. Segundo a assessoria, cerca de 90% das cinco milhões de famílias beneficiárias do programa Bolsa-Família recebem os benefícios pelas casas lotéricas, utilizando o cartão cidadão.