Greve dos caminhoneiros afeta principais portos O movimento grevista que reúne caminhoneiros de todo o País, apelidado pela categoria de "Paradão", começou a apresentar os primeiros resultados nesta segunda-feira, depois de um primeiro dia de poucas adesões, no domingo. Os números fornecidos pelos organizadores da paralisação que estimam a participação em 80%, não batem com as estatísticas da Polícia Rodoviária e das concessionárias que administram as estradas, mas o movimento de alguns dos principais portos do País, como o de Paranaguá, no Paraná, e o de Santos, em São Paulo, já está sendo afetado. O presidente da Federação Nacional dos Caminhoneiros Autônomos (Fetrabens), José Fonseca Lopes, garantiu que a adesão da categoria será praticamente total até o dia de amanhã. "Ainda não havíamos conseguido mobilizar o Estado do Rio, mas eles já concordaram em participar", afirmou. De fato, a Nova Dutra, concessionária que administra Via Dutra, não havia registrado diferenças no fluxo de caminhões até a tarde de hoje. A categoria quer 30% de redução por seis meses no preço do óleo diesel, aumento no valor do frete, sem reajuste há oito anos, redução nas tarifas de pedágio e mais segurança e fiscalização nas estradas. A AutoBAN, empresa responsável pelas Rodovias Anhangüera e Bandeirantes, informou que houve queda de 20% no tráfego de veículos pesados, enquanto na Rodovia Castelo Branco, administrada pela Via Oeste, a redução foi de 25%. A Ecovias, que responde pelas principais vias de acesso ao Porto de Santos, divulgou que houve diminuição de 30% no movimento de caminhões até as 10h de hoje, mas a situação se normalizou à tarde. Paradão O segundo dia do Paradão foi marcado pela tranqüilidade, com poucos focos de manifestação. Um deles foi a paralisação, por um grupo de 100 motoristas, das atividades na Refinaria Henrique Lage de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O transporte de combustível deixou de ser realizado. O protesto começou às 6 horas e foi promovido pelo Sindicato dos Condutores de São José dos Campos. Embora em outras refinarias, como em Paulínia, o protesto tenha se encerrado no início da tarde, em São José dos Campos, cerca de 400 motoristas participaram da manifestação até às 17 horas, horário em que foi encerrada a greve. Paranaguá - No Paraná, o pátio do Porto de Paranaguá viu diminuir sensivelmente o número de caminhões. Em uma segunda-feira normal, entre 1.200 e 1.500 caminhões estariam no pátio no início da tarde. Hoje havia apenas 120. Apesar disso, o trabalho do porto não foi afetado, em razão do estoque de produtos nos armazéns e pelo transporte ferroviário de grãos. Segundo o presidente do Sindicam, Diumar Bueno, a adesão dos caminhoneiros foi considerada "satisfatória". O Estado tem cerca de 80 mil caminhoneiros, dos quais 12 mil filiados ao sindicato. Bueno disse que muitos dos que ainda circulavam no Paraná hoje estavam retornando para casa. A assessoria de imprensa do Ministério dos Transporte informou que as reivindicações dos caminhoneiro estão sendo estudadas.