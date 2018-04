Greve dos caminhoneiros está mantida para sábado Está mantida a greve dos caminhoneiros prevista para iniciar à meia noite do sábado. O presidente da Federação Interestadual dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral (Fetrabens), José da Fonseca Lopes, garantiu que haverá paralisação em todo o País, a partir do dia 25. Segundo ele, a greve foi mantida porque o governo disse que não poderia atender a lista de reivindicações apresentadas pela Fetrabens. Lopes reuniu-se na noite de terça-feira com os ministros dos Transportes, João Henrique de Almeida, e da Justiça, Paulo de Tarso, e com representantes do ministério de Minas e Energia, quando foram apresentadas as condições para se evitar a greve. ?Não se chegou a conclusão nenhuma, então a greve está mantida?, afirmou Lopes. O presidente da Fetrabens disse que a federação congrega 400 mil caminhoneiros autônomos, que estão dispostos a parar a partir de domingo. Segundo ele, o movimento ?Paradão dos Caminhoneiros? também conta com a adesão de empregados de empresas de transportes e a paralisação pode atingir a frota de 1,2 milhão de veículos. ?Acredito que todos vão parar?, afirmou. Os caminhoneiros querem a redução de 30% no valor do óleo diesel e o congelamento dos preços do combustível por seis meses. Na lista de reivindicações estão ainda o cumprimento do vale-pedágio, maior segurança nas estradas, adoção da planilha de custos de frete elaborada pela Confederação Nacional dos Transportes, a transferência para o embarcador da multa por excesso de peso e direito ao crédito de ICMS na manutenção da frota da cooperativa e seus cooperados. Lopes disse que o ministro dos Transportes pediu prazo de 10 dias para responder à correspondência enviada pela Fetrabens ao presidente Fernando Henrique Cardoso com as reivindicações. A assessoria de imprensa do ministério dos Transportes informou que a lista com as reivindicações dos caminhoneiro autônomos foi apresentada formalmente ao ministro João Henrique de Almeida, que se comprometeu a dar o ?encaminhamento devido? aos pedidos. ?O ministério está preocupado e vem trabalhando para resolver o problema?, informou a assessoria. Mas no ministério pondera-se que algumas das reivindicações dos caminhoneiros não dependem do ministério, a exemplo do pedido de redução de 30% no valor do óleo diesel.