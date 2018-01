Greve dos fiscais agropecuários entra no 5º dia A greve dos fiscais agropecuários federais continua nesta quinta-feira, informou um representante da Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários Federais (Anffa). Os apelos do governo para que fosse feita uma trégua até amanhã, quando seria apresentada uma nova proposta de reajuste, não foram aceitos pela categoria e a greve entra hoje em seu quinto dia. Com a paralisação, não está sendo feita a inspeção nos portos, aeroportos e indústrias de alimentos. São os fiscais que emitem certificados que permitem as exportações. Com isso, os embarques de produtos agrícolas estão parados. A estimativa da Anffa, considerando a movimentação de ontem, é que mais de 90% dos 2.670 fiscais estão de braços cruzados. O governo deve apresentar uma contraproposta de reajuste salarial para a categoria nos próximos dias. Os fiscais mantêm o pleito inicial, de reajuste salarial médio de 30%.