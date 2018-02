Greve dos funcionários da Sabesp acabou, diz sindicato

Na manhã de hoje, o presidente do Sintaema, Rene Vicente dos Santos, disse à Agência Estado que cerca de 70% dos funcionários da Sabesp estavam em greve, com o objetivo de que a empresa revertesse as demissões recentes e interrompesse os cortes de pessoal.

No dia 20 de fevereiro, a Sabesp assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) sobre o desligamento de todos os funcionários aposentados do seu quadro permanente. O TAC previa demissão de 2.250 aposentados que continuavam trabalhando na companhia. De acordo com o presidente do Sintaema, as demissões da última semana não fazem parte do TAC. No primeiro semestre, foi realizado concurso público pela Sabesp, com 1.771 vagas.