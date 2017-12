Greve dos funcionários do Banco Central completa 10 dias A greve dos funcionários do Banco Central completa 10 dias hoje. Segundo o Sindicato dos Funcionários do Banco Central (Sinal), o governo afirmou já estar pronta e assinada pelos ministros da Casa Civil e do Planejamento a medida provisória que coloca em vigor o acordo firmado em outubro do ano passado. Esse ato do Governo determinaria o fim imediato do movimento grevista. Em carta entregue ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na quarta-feira, durante manifestação em Brasília, os trabalhadores cobraram urgência na implementação do reajuste salarial que deveria ter sido parcelado em janeiro e junho e não foi efetivado até agora. "Cabe lembrar, senhor Presidente, que o acordo foi firmado após uma paralisação de 33 dias e uma dura negociação", destacam os funcionários na carta ao governo. "A única expectativa que podemos ter é que o acordo seja imediata e integralmente cumprido via Medida Provisória." Iniciada em Brasília e estendida às outras regiões, a greve reivindica o cumprimento de acordo salarial e a edição de medida provisória de reajuste de 10% dos salários da categoria.