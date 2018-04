Greve dos funcionários do BC deve terminar nesta quinta Os funcionários do Banco Central (BC) de Brasília entram nesta quinta-feira, 12, no segundo e último dia da greve de 48 horas iniciada na quarta. De acordo com o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do BC (Sinal) em Brasília, Paulo Calovi, a paralisação contou no primeiro dia com uma adesão de 70% em todo o Brasil e de algo entre 65% e 70% na capital federal. Para a direção da autoridade monetária, a adesão na quarta-feira era de apenas 32,43%. Às 16 horas desta quinta, os servidores farão nova assembléia. No encontro, será discutida a possibilidade de realização de uma greve de 72 horas na próxima semana. "A proposta do Sinal é de paralisação na quarta, quinta e sexta-feira da próxima semana", disse. Os servidores do Banco Central reivindicam uma equiparação salarial com os auditores da Receita Federal.