Greve é adiada no Uruguai e banqueiros são presos Os bancários uruguaios adiaram a greve que realizariam nesta quinta-feira. Os bancos abrem hoje normalmente em todo o país. Neste quarto dia de reabertura das agências, depois do feriado bancário da semana passada, outra novidade é o funcionamento parcial dos bancos Comercial e de Crédito. Eles começam hoje a pagar as contas-salário e a aceitar depósitos em cheque. As duas instituições foram suspensas pelo Banco Central por irregularidades e falta de liquidez. Por sua vez, cinco diretores do banco Montevidéu ? donos também do Caja Obrera ? foram processados e presos pelo juiz Pablo Eguren. Entre os processados por "fraudes" e "violações das normas" estão os proprietários do banco, os irmãos Dante, Juan e José Peirano Basso, do Grupo Velox. Eles podem sofrer uma pena de até dois anos de prisão. Os advogados de defesa classificaram a decisão da Justiça, tomada nesta madrugada, de "um disparate" e anunciaram que vão recorrer. José Peirano e Dante também estão sendo processados no Paraguai, onde são igualmente acusados de cometer irregularidades com bancos que possuíam naquele país. Ontem, José Peirano se entregou à Interpol de Montevidéu e ficou preso, logo após a polícia capturar seus dois outros irmãos no centro da capital uruguaia. No Uruguai, eles foram denunciados pelo Banco Central e são apontados no governo como os principais responsáveis ? junto com a corrida bancária dos argentinos no país ? pela queda brusca das reservas do BC. Nos últimos sete meses, as reservas caíram cerca de 76%. Porém, só no mês de junho passaram de US$ 1,4 bilhão para pouco mais de US$ 600 milhões, devido ao socorro sistemático da autoridade monetária ao Montevidéu, que recebeu, em média, US$ 60 milhões diários do Banco Central. Agora, com as diferenças políticas deixadas de lado ? pelo menos nesta fase delicada ? o Partido Nacional (Brancos) prepara um projeto de lei para dar maior poder ao BC. Os "brancos" integram a coalizão de governo do presidente Jorge Batlle, que é "colorado". Segundo o ex-presidente Luis Alberto Lacalle, do Partido Nacional, a idéia do projeto é definir desde como deve funcionar um banco, qual será classificado como filial, e o que, de fato, é um regime "off-shore". "O Partido Nacional está empenhado em buscar uma regra que permita dar maior autoridade ainda ao Banco Central e que gere mais proteção aos correntistas", afirmou Lacalle. A maior preocupação do governo é afastar o fantasma da "instabilidade" do sistema financeiro do Uruguai ? um dos principais e pouco atrativos para a economia deste país de 3,3 milhões de habitantes, cuja saída para o crescimento, no entendimento de Batlle, está na aceleração de um acordo de comércio bilateral com os Estados Unidos. Pressa que foi reiterada no encontro que teve, esta semana, com o secretário do Tesouro norte-americano, Paul O´Neill, e que não agrada nada seus parceiros do Mercosul, especialmente o Brasil. Ontem, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou que enviará ao País uma ajuda de US$ 500 milhões. Os recursos fazem parte da antecipação dos US$ 1,5 bilhão que o Uruguai recebeu na segunda-feira através do Tesouro, o chamado empréstimo-ponte. Amanhã, o FMI deverá formalizar o crédito de US$ 800 milhões. É esperado que o Banco Mundial faça logo o mesmo com o valor de US$ 250 milhões. No total, o pacote financeiro para o Uruguai prevê US$ 3,8 bilhões, valor que foi ampliado no fim semana passado, já que o acordo assinado, em junho, previa US$ 3 bilhões.