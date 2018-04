Greve geral continua na Venezuela A Confederação dos Trabalhadores da Venezuela, principal organização empresarial do país, decidiu manter durante esta quarta-feira a greve geral iniciada ontem. Os grevistas exigem reunião urgente entre o governo e os trabalhadores dissidentes da Petróleos de Venezuela (PDVSA). A greve foi classificada pelo presidente Hugo Chávez como uma intenção de derrotá-lo. Chávez disse que cúpulas empresariais e sindicais estão promovendo uma "conspiração para derrubar o governo bolivariano e revolucionário". Em rede de TV e rádio, Chávez afirmou que os grupos conspiradores pretendem "desestabilizar a economia" para seguir a mesma receita aplicada no Chile. Bolsa A Bolsa de Valores de Caracas deverá permanecer fechada nesta quarta-feira, por causa da greve geral. Embora a decisão não tenha sido oficialmente divulgada, todas as corretoras foram avisadas ontem à noite de que a Bolsa não operaria nesta quarta-feira.