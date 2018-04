Greve geral na Venezuela cresce e pode se prolongar Os líderes da greve geral da Venezuela ameaçam prolongá-la indefinidamente, se o presidente Hugo Chávez declarar um estado de emergência para lidar com a situação, disse Pedro Carmona, presidente da Câmara de Comércio Fedecamaras, em entrevista a uma emissora local de TV. Com as crescentes manifestações contra o governo pelas ruas do país e a significativa redução da produção nas refinarias venezuelanas, analistas afirmam que Chávez pode estar considerando um "estado de exceção", o que permitiria que ele suspendesse a maioria dos direitos garantidos pela Constituição, e governasse por decreto. Durante o dia, empresas internacionais como a Ford Motor Co. foram obrigadas a interromper a produção, porque seus fornecedores haviam aderido à greve. A subsidiária venezuelana da montadora norte-americana produz cerca de 120 veículos por dia, que são vendidos principalmente na Venezuela e em outros países da região. Os trabalhadores em greve estão protestando contra a nomeação de um novo conselho de diretores da estatal Petroleos de Venezuela, a PdVSA, por Chávez. Eles alegam que o presidente escolheu os diretores com base em relações políticas e não em mérito. Carlos Ortega, presidente da Confederação dos Trabalhadores da Venezuela, principal sindicato do país, que também está à frente da greve, pediu a intervenção do exército no conflito. "Num momento de crise, as Forças Armadas ficam do lado do povo, do lado da maioria", disse Ortega à Globovision. "É uma situação explosiva que requer medidas imediatas", acrescentou. O secretário de Energia dos EUA, Spencer Abraham, disse que a administração do presidente George W. Bush está monitorando a greve venezuelana de perto. A suspensão das exportações de petróleo do Iraque e a possibilidade de a greve venezuelana interferir na produção de cerca de 2,5 milhões de barris/dia do país aumentam ainda mais a dependência dos EUA em fornecedores estrangeiros imprevisíveis, comentou Abraham, em palestra ao Conselho Nacional de Petróleo dos EUA. "Temos mantido contatos com autoridades venezuelanas e membros da embaixada", informou o secretário norte-americano.