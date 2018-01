Greve geral polariza debate nas redes sociais

A greve geral voltou a polarizar o debate nas redes sociais. De um lado, a hashtag #Brasilemgreve e #GrevegeralnoBrasil (usuários a favor do movimento); do outro, #euvoutrabalhar (contra a paralisação), todas entre os assuntos mais comentados na rede. Além disso, fala do subprefeito de Pinheiros, Paulo Mathias, sobre ser favorável às greves, “mas não em dias de trabalho” virou motivo de piada na internet.

Outro que ‘causou’ no Twitter e no Facebook foi o prefeito de São Paulo João Doria. “Eu acordo cedo e trabalho. Eu não sou grevista que dorme, é preguiçoso e acorda tarde. Eu não sou Jaiminho, não”, disse fazendo referência ao personagem Jaiminho carteiro, do seriado mexicano Chaves e também ao ex-prefeito Fernando Haddad (que era assim chamado pelo historiador Marco Antonio Villa, na rádio Jovem Pan).

A atriz Leandra Leal foi uma das que se manifestou favoravelmente à greve. “#EuApoioAGreveGeral pq sou contra essas reformas que acontecem sem debate e transparência, orquestradas por uma classe política corrupta”. Já o deputado Roberto Jefferson (PTB) tuítou contra as paralisações e acusou o PT de inflar o movimento: “Os petralhas saíram pra guerra hoje, inclusive aqui no Twitter. Mas não consigo que unzinho sequer me responda: qual direito foi retirado? O deputado ainda pergunta: “Retiraram o 13º? As férias? O FGTS? O salário mínimo? O seguro desemprego? Qual direito afinal foi retirado?”

#EuApoioAGreveGeral pq sou contra essas reformas que acontecem sem debate e transparência, orquestradas por uma classe política corrupta. — Leandra Leal (@leandraleal) 27 de abril de 2017

Os petralhas saíram pra guerra hoje, inclusive aqui no Twitter. Mas não consigo que unzinho sequer me responda: qual direito foi retirado? — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) 28 de abril de 2017

Uma das protagonistas do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, a jurista Janaína Pachoal, também se manifestou no Twitter: “Os verdadeiros trabalhadores estão sendo constrangidos e agredidos. Greve é direito; obrigar os outros a aderir é crime!”.

Os verdadeiros trabalhadores estão sendo constrangidos e agredidos. Greve é direito; obrigar os outros a aderir é crime! Título IV do CP! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) 28 de abril de 2017

Usuários a favor da greve usaram a própria hashtag #euvoutrabalhar para ironizar quem criticava as paralisações. “O pessoal do #euvoutrabalhar não sai do Twitter. Acho que estão matando o trabalho, não?”, perguntou-se um usuário. Outro usuário provocou dizendo que o pessoal do #euvoutrabalhar “certamente irá trabalhar hoje e pelo menos pelos próximos 50 anos e sem nenhum direito”.

O vídeo do subprefeito de Pinheiros, Paulo Mathias, dizendo que as greves deveriam acontecer em dias de folga e mostrando funcionários que dormiriam na subprefeitura para não perderem o dia de trabalho não caiu bem nas redes sociais. O internauta Luis Eduardo Galdino enviou essa mensagem para o próprio Mathias: “Sou a favor da greve mas não em dia de trabalho! Saber o significado das palavras é fundamental!”. Depois, o subprefeito afirmaria que “talvez tenha se expressado mal” e que estava referindo-se a “manifestações”. O vídeo com os funcionários insones também recebeu muitas críticas. Houve quem enxergasse na atitude do sub algo parecido com assédio moral e comparasse com o vídeo em que Doria anuncia a demissão da ex-secretária Soninha.

Já ao comparar grevistas com o personagem Jaiminho do seriado Chaves, o prefeito Doria causou indignação aos fãs do personagem. “Se é ao Jaiminho carteiro que o Doria se refere, é preciso dizer que mesmo reclamando da fadiga o carteiro trabalhava”. Por outro lado, os apoiadores do prefeito fizeram questão de lembrar que o verdadeiro Jaiminho era o ex-prefeito Haddad. “ Bom mesmo era o Jaiminho das 10h às 18k de segunda a sexta”, escreveu Welligton Alves.

Os memes também se destacaram durante o embate ideológico das redes. Um deles mostrava uma cena do filme Jurassic Park em que um dinossauro está prestes a engolir um humano. O texto que acompanhava a imagem era: “O trabalhador vai poder negociar com o patrão”. Já um meme contra a greve mostrava uma metralhadora atirando carteiras de trabalho contra a multidão. O texto que acompanhava a foto era: “Perfeita para acabar com as manifestações da CUT, UNE, MST...”

P/ vc desinformado q acha q parar é invenção petista, há 100 anos os anarquistas da Moóca conquistavam zilhões d direitos na 1a greve geral — xico sá (@xicosa) 28 de abril de 2017

Quer fazer greve? Faça! Mas no domingo e sem bloquear passagens e estradas. O seu direito não é maior que o meu. #euvoutrabalhar !!! — OSEIAS SLOMPO (@oseiasslompo) 28 de abril de 2017

Amores, greve é p/ incomodar. Se fosse p/ fazer graça, a gente se vestia de verde-amarelo e dançava em volta de pato gigante. #BrasilEmGreve — Janaína Oliveira (@Jana_Oliveira84) 28 de abril de 2017

Brasil em greve diz não ao golpe. — Jose de Abreu (@zehdeabreu) 28 de abril de 2017