Greve na Ford da Bahia prossegue até segunda A greve da fábrica da Ford de Camaçari, única montadora de automóveis do Nordeste, deve prosseguir até segunda-feira, dia 24. Foi o que decidiram os trabalhadores da empresa em assembléia promovida hoje de manhã pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia. Os trabalhadores baianos reivindicam um aumento de 25% nos salários e reclamam uma equiparação com os vencimentos dos metalúrgicos da fábrica da Ford em São Paulo. Em uma reunião mediada pela Delegacia Regional do Trabalho ontem à noite os representantes da empresa ofereceram um aumento de 8,1%, que foi rejeitado pelos trabalhadores. No entanto, Aurino Nascimento, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia, acha que as negociações estão avançando, pois a Ford já admite reduzir o desconto transporte e alimentação no salário do empregado de 6% para 1%. Com a greve, a Ford, que obteve generosas isenções fiscais para se instalar na Bahia, além de ganhar também obras de infra-estrutura do governo baiano, está deixando de fabricar 600 veículos por dia.