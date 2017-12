Greve na fronteira da Bolívia com o Brasil é suspensa A greve realizada por moradores da fronteira da Bolívia com o Brasil foi suspensa hoje, após oito dias, por um acordo do Governo com os municípios da região, declarou à EFE o líder civil Edil Gericke. Os líderes do Comitê Cívico da província de Germán Busch propuseram a suspensão da greve, que havia sido iniciada há oito dias em defesa da permanência da empresa brasileira EBX. No entanto, anunciaram que esperarão 10 dias para que o Executivo de Evo Morales atenda às reivindicações da região. "Decidiu-se pelo depósito de mais confiança no Governo, mas se mantém o estado de emergência até 15 de maio, quando iremos reiniciar as medidas se nossas demandas não forem atendidas", declarou Gericke. A solução para o conflito fronteiriço teve origem em um acordo do ministro da Presidência, Juan Ramón Quintana, com prefeitos da região para a execução de projetos que oferecerão postos de Trabalho. No entanto, o ministro não respondeu à proposta da província de Germán Busch para que a fábrica da siderúrgica MMX, filial da brasileira EBX, passasse para as mãos de um consórcio de capitais Bolivianos. O Governo tem um prazo de dez dias para responder a uma proposta para que a indústria da MMX seja transferida para um consórcio de capitais bolivianos,a fim de que seja oferecido trabalho a moradores locais.