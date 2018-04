Greve na Nigéria pode afetar embarques de petróleo Uma greve planejada pelos funcionários do Departamento de Recursos do Petróleo (DPR) pode desequilibrar o embarque e as exportações de petróleo cru da Nigéria a partir desta terça-feira, disseram oficiais do setor petrolífero. O secretário-geral do Sindicato Nacional de Trabalhadores de Petróleo e Gás Natural, Joseph Akilanja, disse que todos os membros participarão da greve. Akilanja afirmou que os trabalhadores protestarão contra benefícios não-pagos que eles deveriam ter recebido no ano passado. Ele disse ainda que a greve ocorrerá "a menos que a gerência do DPR convocasse uma reunião até o fim do dia de hoje". O departamento é um regulador do setor de petróleo da Nigéria. Seus funcionários controlam o embarque e as exportações de petróleo cru nos terminais de exportação do país.