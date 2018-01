Greve na Petrobras pode afetar abastecimento no Rio Os funcionários da Petrobras, incluindo os da BR Distribuidora, estão em greve de advertência de 24 horas desde a meia-noite de hoje. A paralisação tem como objetivo reivindicar maior participação nos lucros e dividendos da empresa. Com a adesão dos trabalhadores da BR, a greve pode prejudicar o abastecimento de combustíveis aos postos do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Rio de Janeiro (Sitramico), Sérgio Vieira, a paralisação na BR Distribuidora vai afetar em especial o Terminal de Distribuição de Combustível (TEDUC), em Duque de Caxias, que deixará de comercializar 6 milhões de litros de gasolina, álcool e diesel. O prejuízo para a Petrobras é estimado em R$ 15 milhões. O terminal abastece cerca de 300 caminhões por dia. A paralisação, ainda de acordo com o sindicalista, prejudicará o abastecimento nos 400 postos da bandeira BR. As informações são da Radiobrás.