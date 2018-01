Greve na Receita prejudica exportação de máquinas A paralisação dos auditores fiscais e servidores da Receita Federal já provocou perdas de US$ 2,7 bilhões nas exportações de máquinas e equipamentos, segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Dos entrevistados, 63,6% afirmaram ter dificuldades de cumprir os prazos dos contratos de vendas internacionais. Segundo a entidade, os atrasos prejudicam a imagem do Brasil no mercado externo, dificultando o fechamento de novos negócios de longo prazo. Na produção, o impacto foi de US$ 1,5 bilhão, principalmente por causa das dificuldades na liberação alfandegária de insumos importados. A entidade, que representa 4,5 mil fabricantes de bens de capital mecânicos no País, encaminhou ofício ao secretário da Receita Federal, Jorge Antonio Rachid, em 30 de julho, pedindo a criação de um regime excepcional de liberação automática dos processos de exportação e importação de mercadorias dos fabricantes de máquinas e equipamentos cadastrados no Siscomex.