Greve na Receita tumultua a tríplice fronteira A greve dos auditores da Receita Federal, que entra na segunda semana, causou tumulto hoje na estação aduaneira, em Foz do Iguaçu, na divisa com Paraguai e Argentina, no oeste do Paraná. Revoltados com o atraso na liberação dos veículos, cerca de 100 caminhoneiros entraram no prédio da Receita e bateram boca com funcionários, fechando os portões e ameaçando mantê-los como reféns. Após uma reunião, os ânimos se acalmaram. Segundo o vice-presidente do sindicato dos auditores, Hipólito Caplan, a operação padrão somou-se ao natural acúmulo de caminhões do fim de semana. Em razão da operação padrão, uma fila com cerca de 100 caminhões formou-se na BR-277, na entrada da estação aduaneira. Na estação é feita a fiscalização da carga destinada à importação e à exportação. Os caminhoneiros reclamam que parte das cargas perecíveis já está se perdendo.