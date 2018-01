Greve na TAP começa e 35 voos são cancelados A greve dos pilotos da companhia aérea TAP começou ontem e 35 voos foram cancelados durante as primeiras horas do dia. De acordo com informação divulgada pela empresa aérea e a operadora dos principais aeroportos de Portugal, a ANA, foram cancelados 24 voos no principal terminal da TAP em Lisboa e outros 11 s no aeroporto do Porto, no norte do país. Programada para durar dez dias, a paralisação é um protesto contra o processo de privatização da empresa aérea.