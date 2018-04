Greve na Venezuela atinge setor de petróleo O maior sindicato da Venezuela, o CTV, afirmou que a taxa de adesão à greve nacional de 24 horas, convocada para hoje, atingiu 80%. Segundo a agência Dow Jones, muitos estabelecimentos comerciais não abriram as portas, mas outros funcionaram normalmente na capital. A agência informou ainda que algumas escolas e bancos abriram, e que as ruas não estavam tão vazias quanto no dia 10 de dezembro, quando aconteceu a última greve nacional, que parou mais de 90% das atividades do país. Os resultados no setor de petróleo, no entanto, parecem ter sido mais graves. Os embarques estão praticamente parados e a produção está abaixo do patamar de 50% na maior refinaria de petróleo do país, em La Paraguana. A Venezuela é a terceira maior fornecedora de petróleo para os EUA. O governo, que negou a existência de problemas no setor, afirmou que todas operações na estatal Petroleos de Venezuela, a PdVSA, estão normais. Contudo, cerca de 20 navios estão parados nos portos venezuelanos. Outros setores da economia foram menos afetados. "Se você comparar (a greve de hoje) ao dia 10 de dezembro, verá que essa greve não teve tanto êxito assim. (...) muitos bancos, serviços públicos, transporte, padarias e outros negócios estão funcionando", comentou o presidente do instituto local de pesquisa Datanalisis, Luis Leon, acrescentando que a empresa ainda não tem uma estimativa oficial de adesão. O governo obrigou as emissoras de tevê e rádio a transmitirem mensagens contra a greve a cada 15 minutos, ontem e hoje. A ministra do Trabalho, Maria Cristina Iglesias, disse que os trabalhadores que participaram da greve poderão ser demitidos. "É uma greve que podemos classificar de subversiva", declarou. Carlos Ortega, presidente do CTV, respondeu a ministra afirmando, a uma rádio local, que a greve pode ser prolongada para 48 horas.