Greve na Venezuela entra na segunda semana O prolongamento da greve nacional na Venezuela, que entra hoje em sua segunda semana, continua sustentando a alta dos preços do petróleo nos mercados internacionais esta manhã. A indústria petrolífera, classificada pelo presidente venezuelano, Hugo Chávez, como o "coração da economia do país", está praticamente paralisada. Segundo fontes do mercado, cerca de 70% das atividades de produção e refino de petróleo cru estão paradas, em razão da adesão à greve de parte da direção e dos empregados da estatal Petróleo de Venezuela. Eles querem forçar Chávez a convocar um referendo sobre sua permanência no poder. Ele só admite convocar o referendo em agosto, na metade de seu mandato. Segundo um executivo de uma companhia petrolífera de fora da Venezuela, os preços internacionais do petróleo poderiam subir entre US$ 2 e US$ 2,50 por barril se a paralisação na Venezuela se estender por mais dois dias. O aumento poderá ser de US$ 5 se as tensões se prolongarem até o fim da semana, a menos que a Arábia Saudita resolva elevar sua produção para compensar o enxugamento da oferta de petróleo pela Venezuela, quinto maior produtor mundial. O petróleo cru e a gasolina da Venezuela representam cerca de 14% das importações desse produto pelos EUA. Na manhã de hoje, na International Petroleum Exchange (IPE), de Londres, os contratos futuros do petróleo brent para janeiro subiam US$ 0,31 (+1,22%), para US$ 25,77 o barril, às 9h02 (de Brasília). No sistema eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos futuros do petróleo cru com o mesmo vencimento valiam US$ 27,29 o barril, com valorização de US$ 0,36 (+1,34%).