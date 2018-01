Greve na Venezuela faz o preço do petróleo subir Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta acentuada em Londres (International Petroleum Exchange-IPE) e Nova York (New York Mercantile Exchange-Nymex) impulsionados pela falta de perspectiva para um fim da greve geral na Venezuela, que paralisou a indústria petrolífera local. Representantes do governo venezuelano e membros da oposição marcaram a retomada das negociações para hoje à noite, mas analistas disseram que não há muita esperança de que o governo concorde em discutir a antecipação das eleições. "Muito do ceticismo voltou para o cenário uma vez que nós não ouvimos mais falar sobre antecipação da eleição pelo governo", disse o vice-presidente-sênior da Fimat USA, John Kilduff. A greve geral, que completou o 9º dia, está forçando a estatal Petroleos de Venezuela a procurar trabalhadores fora do país para substituir os petroleiros grevistas, afirmou o ministro de petróleo venezuelano, Rafael Ramirez. Analistas disseram que o plano não é viável e que levará muito tempo para ser executado. Na Nymex, os contratos de petróleo para janeiro fecharam em US$ 27,74 o barril, em alta de US$ 0,54. Na IPE, os contratos de petróleo Brent para janeiro fecharam em US$ 26,42 o barril, em alta de US$ 0,66.