Greve na Venezuela pode adiar embarque de alumínio O embarque de 10 mil toneladas métricas de alumínio a partir da Venezuela, programado para chegar no Japão no final de janeiro ou início de fevereiro, poderá ser adiado devido à greve que continua nos portos da Venezuela, informou a empresa japonesa Showa Denko K.K. O alumínio é produzido pela venezuelana CVG-Industrie Venezolana de Aluminio, ou CVG-Venalum, na qual a Showa Denko é acionista. A greve geral que entra em seu 11º. dia, convocada por grupos políticos, sindicatos e empresários do setor privado exige a renúncia do presidente Hugo Chávez. Este é o primeiro lote segundo um contrato renovado recentemente entre a CVG-Venalum e seus acionistas japoneses e deverá ajudar a atenuar a escassez no fornecimento de alumínio primário no Japão. Em 2003, a CVG-Venalum fornecerá um total de 90 mil toneladas ao Japão, o equivalente a 5% do abastecimento anual do Japão. O setor de energia da Venezuela também vêm sofrendo com a greve, que está ameaçando interromper a produção de alumínio, dado que sua atividade exige muita energia. A CVG disse que a produção não foi suspensa em sua fundição de alumínio, que possui uma capacidade de 430 mil toneladas por ano. As outras acionistas japonesas da CVG-Venalum são a Kobe Steel Ltd., Sumitomo Chemical Co. Ltd., Mitsubishi Aluminium Co. Ltd. e Marubeni Corp.