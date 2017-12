Greve não afeta mesas de câmbio, diz o BC A assessoria de imprensa do Banco Central (BC) informou por volta do meio-dia que a paralisação dos funcionários da instituição não chegou a afetar o funcionamento das mesas de operação de câmbio e de mercado aberto. O Sistema de Informação do BC (Sisbacen) e o Sistema de Pagamentos Brasileiro também estão funcionando normalmente, segundo a assessoria de imprensa do BC. A greve contra a reforma da Previdência atingiu de forma mais forte o Departamento de Meio Circulante, responsável pela distribuição de dinheiro aos bancos e localizado no Rio de Janeiro. O fato, segundo o BC, não foi suficiente para causar algum problema de falta de notas ou moedas no sistema financeiro.