Greve no ABC é "coisa da democracia", diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que a greve dos metalúrgicos do ABC paulista deve ser encarada como ?uma coisa normal da democracia?. ?Eu passei a vida inteira dizendo que o movimento sindical tem de ter liberdade?, disse ao inaugurar duas cisternas na comunidade Manguape, na Paraíba. Para o presidente, a greve é um instrumento legítimo se há uma divergência entre a reivindicação dos trabalhadores e a proposta da empresa. Lula destacou que o sindicato e as montadores "têm muito preparo para negociar" vão chegar a um acordo.