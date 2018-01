Greve no BC adia divulgação da dívida federal interna A divulgação do relatório da DPMFi (Dívida Pública Mobiliária Federal interna), que é a dívida em títulos do governo federal em poder dos credores, foi adiada para o próximo dia 25 devido à greve dos funcionários do Banco Central. A data ainda pode ser trocada, se a paralisação continuar. A greve é contra a proposta do governo de parcelar, até junho de 2005, o reajuste de 23,5% concedido para os salários da categoria. Em junho, a dívida teve uma elevação de 1,31% na comparação com maio e subiu para R$ 758,2 bilhões. Mensalmente, R$ 9 bilhões são incorporados à dívida por conta dos juros (crescimento vegetativo), segundo Sérgio Goldstein, chefe de Operação do Mercado Aberto do Banco Central. As informações são da Agência Brasil.