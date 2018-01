Greve no BC impede atualização de dados sobre reservas A greve de 9 dias dos funcionários do Banco Central (BC) tem impedido a atualização diária das reservas internacionais. O último dado disponível na página do banco na internet é relativo ao nível das reservas do dia 29 de setembro. Neste dia, as reservas estavam em US$ 57,043 bilhões no conceito mais amplo de liquidez internacional. Com o atraso nas atualizações, é possível que não sejam divulgadas amanhã as reservas de hoje, que já estarão mudadas pelas compras de dólares feitas pelo BC na última segunda-feira.