Greve no BC tem baixa adesão A greve dos funcionários do Banco Central (BC) marcada para hoje conta, em Brasília, com um baixo grau de adesão. Um pequeno número de servidores da instituição participam de uma assembléia em frente ao edifício-sede do banco. O BC, por sua vez, informou que o movimento em nada tem afetado o funcionamento normal das atividades da instituição.