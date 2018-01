Greve parou cerca de 65% do Banco Central O Banco Central informou que a greve de 24 horas realizada hoje pelos funcionários contou com uma adesão média de 60% dos servidores de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife. Em Brasília, a adesão chegou a ficou em 70%. O Sindicato Nacional dos Funcionários do BC contesta os números oficiais e diz que a greve atingiu, na média, 70% dos servidores nas localidades onde houve paralisação. O Sinal acredita que, em Brasília, a adesão chegou aos 80%. Os funcionários do BC em Belém e Salvador não entraram na greve e trabalharam normalmente.