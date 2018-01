Greve pressiona inflação A segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de maio, medido pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou uma elevação de 0,21%. A segunda prévia do IGP-M mostra o comportamento dos preços do dia 21 de abril a 10 de maio, na comparação com a média dos preços entre 21 de março e 20 de abril. O desabastecimento de alguns produtos provocado pela greve dos caminhoneiros exerceu a maior pressão no índice. Segundo o chefe do Centro de Pesquisa de Preços da FGV, Paulo Sidney Melo Cota, a alta foi pontual e deve ser diluída na inflação ao longo do mês. Na primeira prévia de maio, o IGP-M apresentou deflação de 0,22%. No acumulado do quadrimestre houve uma alta de 2,20%, bem abaixo dos 8,21% no mesmo período do ano passado. Neste ano, os índices de preços, tanto no atacado (o IPA, registrou variação de 1,81%) quanto no varejo (o IPC, ficou em 2,33%), caíram em relação ao ano passado. Confira a variação nesta segunda prévia de maio dos índices que compõem o IGP-M: o IPA, que tem peso de 60% na formação do índice total, foi de 0,12%; o IPC, que contribui com 30%, ficou em 0,30%, e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), responsável pelos restantes 10%, foi de 0,44%.