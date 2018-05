Greve tem adesão de 90% em plataformas, diz Sindipetro A greve de 24 horas dos petroleiros já conseguiu a adesão de 39 das 48 plataformas da Petrobras na Bacia de Campos, segundo levantamento do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF). "A adesão está grande, em torno de 90%. Queremos chamar a atenção da empresa, que cortou o pagamento de repouso semanal remunerado", afirmou o coordenador geral do sindicato, José Maria Rangel.