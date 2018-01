Grevistas abraçam prédio do BC em protesto Em greve desde o dia 19 de setembro, os funcionários do Banco Central realizaram na manhã de hoje uma manifestação, que envolveu o que os grevistas chamaram de "abraço" ao edifício sede do BC no centro de Brasília. Os manifestantes estavam vestidos de branco e portavam cartazes pedindo a reabertura das negociações. Os grevistas também enfeitaram o prédio do BC com bandeiras do Brasil e do próprio banco (nas cores branca e azul). Na tarde hoje, o presidente do BC, Henrique Meirelles, receberá representantes para discutir a pauta de negociações. Os grevistas reivindicam reajuste salarial de 57%.