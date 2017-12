Grevistas serão substituídos por temporários no Ceará O juiz Antonio Marques Cavalcante Filho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), atendeu o pedido do Ministério Público do Trabalho e determinou, em razão da greve dos bancários, a contratação de pessoal temporário nas agências de Fortaleza. A medida tem o objetivo de garantir o funcionamento de 40% dos serviços bancários, também determinada por meio de outra liminar do TRT. O Banco Central e as entidades de bancos e de trabalhadores já foram notificados da decisão. De acordo com a liminar, os bancos devem contratar mão-de-obra terceirizada em 72 horas, a contar da notificação realizada ontem. A responsabilidade pela contratação deve ser dos próprios bancos e o não cumprimento implica em multa diária de R$ 100 mil. Posição do Sindicato A decisão do TRT foi recebida com surpresa pelos grevistas cearenses. O presidente do Sindicato dos Bancários, Vaumik Ribeiro, considera a decisão prejudicial à segurança dos clientes. "Colocar pessoas que não executam normalmente atividades bancárias é uma questão delicada". A paralisação entra hoje no 14º dia.