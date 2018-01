Grifes estrangeiras liquidam coleção de verão Não é só em Londres, Paris e Nova York que as grifes famosas começam a oferecer megadescontos após as festas de fim de ano. No mês de janeiro, os brasileiros também podem aproveitar os bons preços de designers internacionais. Marcas como Armani, Versacce, Gai Mattiolo e Christian Dior estão liquidando suas coleções de verão, com descontos de até 70%. Pechinchas salgadas Os costumes do Empório Armani, por exemplo, estão pela metade do preço. Todos os modelos de lã fria, que custavam R$ 1.895, saem agora por R$ 947,50. Na Daslu Homem, é a vez de encher o guarda-roupa de verão. Tudo com 40%. Um terno completo, que saía por R$ 1.156, cai para R$ 693. Os jeans DKNY custam, agora, R$ 91. As mulheres também não ficam de fora. Na Gai Mattiolo e na Mariela Burani, toda a coleção de verão está até 70% mais barata. Os preços ficam assim até o fim de estoque. Um tailleur preto em crepe, da Gai Mattiollo, sai de R$ 1.425 por R$ 570. Para compor, uma sandália básica por R$ 172. Uma das sensações, um vestido de noite vermelho bordado com cristais Swarovsky, caiu para R$ 520. Os longuinhos básicos da Armani custam menos. De R$ 1.250 por R$ 625. As saias de seda estão saindo por R$ 325. Para as mais clássicas, uma opção são os ternos femininos: R$ 845. Na Christian Dior, as moças encontram toda a coleção de verão com desconto. As bolsas e acessórios estão 30% mais baratos. Roupas e sapatos, 50%. A Daslu feminina quer colocar nas araras sua nova coleção. E liquida tudo com 50%. A moderna Engenharia da Moda trabalha com descontos de até 50%. Há calças de R$ 150 por R$ 79 - mesmo preço dos calçados. As grifes prometem manter as promoções até o fim do estoque.