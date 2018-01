Gripe do frango chega aos Estados Unidos Autoridades de Delaware (EUA) ordenaram nesta sexta-feira que fossem exterminadas 12 mil aves de uma granja do Estado, após a confirmação de que elas estavam contaminadas pela gripe do frango. O secretário estadual da Agricultura Michael Scuse afirmou que a variante da doença é diferente da que atacou seres humanos na Ásia e acrescentou que não apresenta ameaça à saúde humana. Não foi revelada a localização da granja infectada, nem a identidade do criador. O secretário informou apenas se tratar de uma granja independente do condado de Kent. Na última quarta-feira, o governo norte-americano proibiu a importação de aves de oito países do sudeste asiático.