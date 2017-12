Gripe do frango já preocupa norte da Europa As autoridades do governo belga que cuidam da segurança alimentar confirmaram neste domingo a existência no país de dois focos de uma peste avícola mais conhecida como "gripe do frango", doença identificada no início de março na Holanda e que já teria provocado a morte de um veterinário em Amsterdã. Se forem confirmadas as provas realizadas neste sábado em duas granjas do noroeste da Bélgica, já haveria três focos no país. As aves criadas em cerca de 20 granjas em um raio de três quilômetros da cidade de Kinrooi, província de Limburgo, onde foram detectados os focos, foram abatidas como medida de prevenção. As autoridades já autorizaram a morte de 11 milhões de aves para evitar que a doença de propague. O agente da peste avícola é um vírus mortal muito contagioso, mas não eram conhecidos seus efeitos no homem até a morte do veterinário holandês, de 57 anos, que teria sido a primeira vítima humana da gripe.