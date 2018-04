Gripe entra na agenda da reunião Com o peso de 195 mortos no Mercosul, até a última sexta-feira, a gripe suína entrou na agenda da reunião de cúpula do bloco, que se dará nos dias 23 e 24 em Assunção, Paraguai. Pela primeira vez, esse encontro semestral dos líderes do bloco acomodará também uma reunião de ministros da Saúde dos quatro sócios e da Venezuela para a coordenação de ações de prevenção e de combate à doença e para a aquisição de vacinas em volume suficiente para atender a demanda da região. A preocupação tem fundamento. A Argentina assumiu, na semana passada, o segundo posto no ranking mundial de óbitos, com 157 casos. O Ministério da Saúde do país calcula que mais de 100 mil pessoas estão contaminadas pelo vírus H1N1, que causa a gripe suína. No Brasil, foram registradas 11 mortes, mas há 1.175 contagiados e outros 3.926 casos em investigação, conforme o último boletim do Ministério da Saúde. Até quinta-feira, a doença havia matado 19 pessoas no Uruguai, e outras 132 pessoas estavam contaminadas. No Paraguai, foram registradas oito mortes e 164 casos de contágio.