Grupamento da Petrobras começa em junho O grupamento das ações da Petrobras, a razão de 100 por uma, valerá a partir de 23 de junho, quando os papéis passarão a ser cotados unitariamente. A aprovação do grupamento foi ontem em assembléia geral extraordinária. Os acionistas terão prazo de hoje até 22 de junho de 2000 para adquirirem ou venderem as ações necessárias ao arredondamento de suas posições, de modo que elas não gerem frações após o grupamento. Terminado o prazo, serão apuradas as frações de cada acionista e o somatório das mesmas leiloado em bolsa de valores. O produto da venda será distribuído proporcionalmente entre os titulares de frações. Os acionistas detentores de frações cadastrados no Sistema de Ações Escriturais administrado pelo Bradesco, receberão o valor das frações via crédito em conta corrente ou receberão, pelo correio, as instruções para o recebimento. Os acionistas com custódia em Bolsa receberão o crédito por intermédio da corretora. A Petrobras solicita aos acionistas que atualizem seu cadastro.