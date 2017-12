Grupo Abril vende 30% do capital a sul-africanos O Grupo Abril informou na sexta-feira que o grupo de mídia sul-africano Naspers comprou 30% do seu capital por US$ 422 milhões. A aquisição inclui os 13,8% que pertenciam ao fundo de investimento da administradora de recursos americana Capital International. Segundo o comunicado da Abril, trata-se do maior investimento no exterior feito pela Naspers. A família Civita, dona da Abril, permanecerá no controle do grupo e do conteúdo editorial. "A Naspers terá assento no Conselho de Administração, mas não exercerá influência na gestão do negócio", diz a empresa. O acordo envolve a holding Abril S.A., integrada pela Editora Abril S.A., editoras Ática e Scipione e a TVA. O comunicado lembra que o fechamento do negócio ocorreu num momento em que a Abril se preparava para abrir o capital, conforme documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários no mês passado. "As negociações com o Grupo Naspers foram realizadas nas últimas três semanas, após um primeiro contato entre as partes em janeiro". A abertura de capital na Bolsa foi suspensa. Segundo Koos Bekker, CEO da Naspers, o grupo sul-africano já conhecia a Abril há mais de uma década. "A transação está alinhada com a nossa estratégia de investir nas economias em desenvolvimento mais promissoras. O Brasil é um mercado atraente, onde o forte crescimento da economia irá dirigir também a expansão da mídia. Isso nos dá oportunidade de aplicar nosso ´expertise´ nos vários tipos de mídias em outro mercado emergente para aprender e participar do seu crescimento." Em nota, Roberto Civita, presidente do grupo, diz que o acordo permitirá à Abril acelerar sua estratégia de diversificação de produtos. Uma fonte do grupo informou que a expectativa está, sobretudo, na área de internet, onde o Grupo Naspers tem feito investimentos altos.