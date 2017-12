Grupo argentino Arcor compra biscoitos da Danone do Brasil O grupo argentino Arcor informou hoje que fez um acordo com o grupo francês Danone para "unir as divisões de biscoitos na Argentina, no Brasil e no Chile". No comunicado, a Arcor não informa o montante envolvido no negócio. A nota diz que o acordo vai "constituir a maior empresa de biscoitos da América do Sul". O negócio ainda está sujeito à aprovação das autoridades regulatórias dos três países. Os argentinos terão 51% do negócio e serão responsáveis pela gestão. O informe diz que a "aliança compreenderá um faturamento estimado de mais de US$ 300 milhões e uma produção de 255 mil toneladas". O presidente da Danone, Franck Riboud, disse no comunicado que "a aliança permitirá estimular as condições de crescimento e rentabilidade para o negócio de biscoitos na América do Sul". Já o presidente do Grupo Arcor, Luis Pagani, afirmou que a parceria o negócio de biscoitos "é um grande desafio e trata-se de um passo muito significativo no desenvolvimento e consolidação na América Latina". Em 2003, a Danone faturou mais de ? 13 bilhões (cerca de R$ 45,5 bilhões), enquanto a Arcor teve um faturamento de R$ 810 milhões (perto de US$ 343 milhões).