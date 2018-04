Grupo belga faz oferta para compra da Opel

A empresa belga RHJ International planeja oferecer cerca de 300 milhões de euros (US$ 417 milhões) por uma fatia de pouco mais de 50% na Opel, subsidiária europeia da General Motors, segundo informações da agência Reuters. A oferta também contaria com 3,8 bilhões de euros em empréstimos do governo da Alemanha. A chinesa Beijing Automotive Industry Holding (Baic) está oferecendo 660 milhões de euros por 51% da Opel e pediu 2,6 bilhões de euros em empréstimos estatais. Outra proposta, a da canadense Magna International, que tem um pré-acordo já fechado com a GM, exigiria 4,5 bilhões de euros em apoio do governo. O primeiro-ministro do Estado alemão de Hesse, Roland Koch, em entrevista ao jornal alemão Handelsblatt, questionou se quase um terço do empréstimo-ponte estatal de 1,5 bilhão de euros para a Opel será disponibilizado no caso de outra companhia, e não a Magna, comprar a unidade da GM. "Não é automático que o financiamento acertado com a Magna também seja válido para a RHJ", disse Koch. "Se for, o montante de fundos estatais que um investidor diferente receberia terá de ser avaliado para cada caso separadamente." CHRYSLER A Chrysler Financial, ex-braço financeiro da montadora americana Chrysler, reembolsou US$ 1,5 bilhão ao governo dos EUA, tornando-se a primeira empresa ligada ao setor automotivo a pagar o empréstimo fornecido pelo Departamento do Tesouro. A Chrysler Financial recebeu o empréstimo em 16 de janeiro, por meio do Programa de Recuperação de Ativos Problemáticos (Tarp). O dinheiro foi usado em novos programas de incentivo ao consumo e para financiar 85 mil empréstimos para compra de carros e picapes da Chrysler. A Chrysler Financial tinha cinco anos para pagar o empréstimo. O reembolso ainda oferece poucos sinais sobre o futuro da empresa, que foi substituída pela GMAC como financiadora principal da Chrysler em maio, como parte do processo de reorganização da montadora. No mês passado, a empresa retirou seu pedido para se tornar um banco industrial, o que lhe daria acesso a mais liquidez. A Chrysler Financial está tentando estender um financiamento de curto prazo de US$ 24 bilhões, que foi levantado no ano passado por meio de um grupo de 22 bancos, incluindo Citigroup, JPMorgan Chase e Royal Bank of Scotland. O financiamento expira em 31 de julho. Entre as outras companhias do setor automotivo que receberam ajuda federal estão a General Motors, que recebeu US$ 50 bilhões; Chrysler, que obteve US$ 34 bilhões, e GMAC, com US$ 12,5 bilhões.