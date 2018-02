Grupo Bial quer comprar indústria no Brasil O grupo farmacêutico português Bial está negociando a compra de uma unidade industrial no Brasil, informou hoje o jornal Diário Econômico. Segundo o diretor geral da empresa, Miguel Olivares, estão sendo mantidos contatos preliminares com várias empresas brasileiras do setor. A Bial pretende comprar uma participação majoritária numa empresa brasileira com um perfil semelhante às suas atividades em Portugal e na Espanha. Segundo o jornal português, o grupo Bial pretende ter uma presença industrial no Brasil e por isso não optou pela abertura de uma unidade comercial ou numa parceria para entrar no País. A estratégia é semelhante à adotada para a compra da fábrica espanhola Bial-Aristegui, em 1998. Olivares prevê que a Bial está operando no Brasil no máximo em dois anos. O grupo português registrou um faturamento de 77,6 milhões de euros em 2001. Para este ano, a previsão é de um faturamento de cerca de 90 milhòes de euros.