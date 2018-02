Grupo Blacsktone compra hotéis Hilton por US$ 26 bilhões

O grupo de private equity Blackstone anunciou na terça-feira, 3, a compra da cadeia de hotéis Hilton por cerca de US$ 26 bilhões em dinheiro. Pelos termos do negócio, a Blackstone vai pagar US$ 47,5 por ação da Hilton, um prêmio de 40% sobre o preço de fechamento do papel na segunda-feira. Além dos hotéis Hilton, o grupo hoteleiro tem as marcas Conrad Hotels & Resorts, Doubletree, Embassy Suites, Hampton Inn, Hilton Garden Inn, Hilton Grand Vacations, Homewood Suites by Hilton e The Waldorf-Astoria Collection. O conselho de diretores da Hilton aprovou a transação na terça-feira e a expectativa é que o negócio seja concluído no quarto trimestre deste ano. De acordo com a Hilton, a Blackstone pretende investir nos ativos do grupo hoteleiro e em suas marcas globalmente. A Blackstone, que levantou US$ 4,1 bilhões com uma oferta pública inicial de ações (IPO, sigla em inglês) em junho, disse que nenhum grande desinvestimento será necessário como resultado da aquisição dos hotéis Hilton. O grupo de private equity já tinha um grande portfólio de hotéis e resorts, com mais de 100 mil quartos nos Estados Unidos e na Europa. A Blackstone ganha dinheiro com investimentos de private equity, comprando empresas e vendendo-as normalmente entre um e cinco anos depois. O grupo investe em empresas públicas e privadas, hedge funds e imóveis, entre outros ativos.