Grupo britânico compra dona da Maguary

A empresa britânica de bebidas Britvic anunciou ontem a compra de 100% da companhia Ebba (Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos), dona das marcas de sucos Maguary e Dafruta, com sede em Pernambuco e que era controlada por membros da família Tavares de Melo. O valor do negócio é de R$ 580 milhões e marca a entrada da multinacional no Brasil para brigar frente a frente com a Del Valle, da Coca-Cola, e Sufresh, da Vepê.

As conversas entre a companhia britânica, dona das marcas de bebidas Robinsons, J2O, Tango, Fruit Shoot e Teisseire, e a Ebba começaram em 2010, mas só neste ano as negociações entre as duas empresas engataram de vez, informou uma fonte familiarizada com o negócio.

Em comunicado, a multinacional informou que pretende lançar marcas internacionais no Brasil e quer dobrar o resultado financeiro da empresa brasileira até 2020. O valor a ser desembolsado pelo negócio será de R$ 545,4 milhões e a diferença será abatida de parte da dívida da companhia. O pagamento será feito em duas etapas, das quais a segunda parcela (valor não divulgado) será paga em dois anos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A operação deverá ser concluída em setembro. A Ebba foi assessorada pelo banco Itaú BBA e pelo escritório de advocacia Pinheiro Neto. Já a Britvic teve o banco Nomura e o escritório Lefosse como assessores.

No ano passado, a Ebba encerrou com receita líquida de R$ 437,2 milhões e lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 45 milhões. O endividamento total da companhia é de cerca de R$ 190 milhões, segundo fontes.

A Ebba possui duas fábricas: uma em Araguari (MG) e outra em Aracati (CE) e é a terceira maior exportadora mundial de polpa de sabores como açaí e acerola e ainda exporta matéria-prima e sucos para países como Japão, EUA, Alemanha, Holanda e Inglaterra. A Ebba é líder em bebida concentrada (que dilui em água) e a Del Valle é primeira em bebidas prontas para beber e de sucos prontos.

"A aquisição dará à Britvic acesso imediato ao sexto maior mercado de bebidas do mundo, cujas vendas cresceram 13,6% em valor financeiro e 4% em volume nos últimos cinco anos", diz o comunicado do grupo britânico aos acionistas.

Os britânicos pretendem acelerar o crescimento da Ebba com a exploração das linhas atuais - Maguary e Dafruta - e ainda lançar marcas internacionais do portfólio da nova controladora no Brasil. As marcas da empresa são comercializadas em mais de 50 países, mas os mercados chave são o Reino Unido, França e Irlanda. Com a aquisição, a companhia britânica faz sua estreia no mercado latino-americano.

O executivo João Caetano de Mello Neto vai permanecer na empresa após a transação ser concluída, informou a companhia britânica. Mello Neto está desde 2011 na companhia e tem uma experiência de 24 anos no mercado de alimentos e bebidas. Ele trabalhou 14 anos na Companhia Muller de Bebidas, dona da marca 51.

Vai e vem. Está é a segunda vez que a família Tavares de Melo, que era uma das tradicionais produtoras de açúcar e etanol do Nordeste, vende a marca Maguary. Nos anos 70, membros da família venderam a marca para a Souza Cruz. Em 2009, recompraram a marca que já estava nas mãos da americana Kraft Foods. A multinacional herdou o ativo ao adquirir a operação mundial da Nabisco, que já queria se desfazer do negócio. (Colaborou Fernando Nakagawa).