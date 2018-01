BTG perde R$ 6,7 bi em valor de mercado

Entre a manhã de quarta-feira, quando o banqueiro André Esteves foi preso na Operação Lava Jato, o fechamento do mercado financeiro nesta quinta-feira, 26, os papéis do BTG Pactual, listados na BM&FBovespa, registraram uma queda de 23,28%. O valor de mercado do banco encolheu nesse período em quase R$ 1 bilhão, mais precisamente R$ 968,8 milhões. A perda do que pode ser chamado de conglomerado BTG, porém, foi muito maior. Segundo levantamento realizado pela Economática, empresa especializada em sistemas para análise de investimentos, a perda total do BTG foi de R$ 6,7 bilhões nesses dois dias.

Diferentemente de outras empresas, o BTG Pactual não está diretamente listado na bolsa com as tradicionais ações. O banco é representado por units, ativo financeiro que reúne vários tipos de ações, emitidos por um dos braços da instituição, o BTG Participações. Há outro detalhe. Apenas uma pequena parcela total dessas units do grupo BTG estão na Bovespa – são pouco mais de 808 milhões, de um volume total que passa de 5,6 bilhões. Para chegar ao resultado total, a Economática estimou que todos os papéis teriam o mesmo valor das units negociadas na Bovespa. Por esse critério, na terça-feira à noite, o grupo BTG valia cerca de R$ 29 bilhões. Ao final do dia de ontem, estava valendo pouco mais de R$ 22 bilhões.

As ações da maior parte dos bancos registrou alta ontem: Itaú Unibanco (0,88%), Bradesco (2,31) Banco do Brasil (2,59%). A reversão, porém, não ainda não foi suficiente para cobrir todas as perdas da quarta-feira. O Itaú Unibanco acumula nos dois dias uma perda de R$ 5,4 bilhões em seu valor de mercado, o Bradesco, de R$ 2,9 bilhões, Banco do Brasil de pouco mais de R$ 2 bilhões. No total, os bancos brasileiros perderam R$ 13,6 bilhões do valor de mercado após a prisão do banqueiro André Esteves.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em queda. Ao contrário do que ocorreu com as ações da grande maioria dos demais bancos, as units do BTG seguiram o dia de ontem em retração. Depois de uma forte queda de 21% na quarta, voltaram a cair outros 2,87% ontem. A queda foi menor não porque o mercado esteja vendo a empresa com menos preocupação, mas porque o próprio BTG Pactual aprovou um programa de recompra das units para que a instituição possa atuar no mercado e impedir a deterioração no valor neste momento.

Parte da retração reflete a percepção dos analistas de que o futuro do banco é incerto sem o seu principal acionista. Em relatório de mercado, o banco americano Goldman Sachs reforçou essa percepção. “Nós destacamos anteriormente que um dos principais riscos para BTG Pactual é a dependência de seu CEO (sigla inglesa de Chief Executive Officer, presidente, numa tradução livre). Ele é o principal executivo, o responsável por conduzir a expansão internacional do banco. Acreditamos que uma ausência prolongada seria mais provável poderia dificultar a capacidade do banco de fazer a gestão de seus ativos”, diz o texto do relatório.

Apesar de a investigação permanecer focada em André Esteves e não envolver nenhuma atividade do banco em si, o Goldman Sachs recomendou cautela aos investidores, pois ainda não é possível dimensionar o risco à reputação da instituição.