Grupo capta R$ 422 mi para comprar usinas no País O potencial de crescimento do consumo de etanol e a competitividade do Brasil na área atraíram mais uma empresa internacional para o país, a Clean Energy Brasil (CEB). Criada com a finalidade exclusiva de investir em usinas sucroalcooleiras no Brasil, a CEB abriu 100% de seu capital na segunda-feira na Bolsa de Londres, captando 100 milhões de libras (196 milhões de dólares, 422 milhões de reais), e já está à procura de ativos existentes e novos projetos no centro-sul. A empresa terá como gestora executiva a Temple Capital Partners, com participação da consultoria britânica Czarnikow, da consultoria brasileira Agrop (Agropecuária Orlando Prado Diniz Junqueira) e do Numis Corporation, banco de investimentos com atuação na área de estruturação financeira. "Um dos diferenciais é que o know-how combinado na composição da Temple... além de garantir uma seleção de alto nível, apoiará as empresas que receberão os recursos de forma a otimizar os resultados", afirmou Antonio Monteiro de Castro, presidente do conselho da CEB, em comunicado divulgado nesta terça-feira. Castro, brasileiro que vive em Londres, é um dos seis integrantes do conselho da CEB, que conta ainda com o empresário brasileiro Marcelo Junqueira e quatro investidores ingleses. A captação dos 100 milhões de libras foi feita no Alternative Investment Market (AIM), da London Stock Exchange. Os recursos serão usados em pelo menos quatro diferentes negócios. A compra de participação de uma usina do centro-sul já está sendo negociada e deve ser fechada, segundo expectativa da empresa, no início de 2007. Outras duas unidades estão em processo de "due dilligence". A meta da CEB é chegar a 2012 com uma capacidade conjunta de processamento nas usinas de 30 milhões de toneladas de cana por ano.