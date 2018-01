Grupo carioca quer construir seu 2º shopping em SP O Grupo Nacional Iguatemi, que administra 12 shoppings, dos quais nove em que também é empreendedor, tem planos de construir seu segundo shopping center em São Paulo no ano que vem. O sinal verde será dado só em abril ou maio de 2003, quando se terá uma visão mais nítida dos rumos econômicos do País, diz o presidente do Nacional Iguatemi, Renato Rique. Apesar do grande número de shoppings funcionando hoje em São Paulo, Rique conta que a idéia é construir um empreendimento num bairro paulistano onde não exista shopping. A intenção é aplicar R$ 65 milhões no negócio, que será financiado por um fundo de investimento. "Tradicionalmente no Brasil o recurso para a construção de shoppings vem dos próprios empreendedores e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Queremos criar um fundo para ampliar a participação de investidores e reduzir o custo do financiamento." Rique diz que o fundo está sendo alinhavado com investidores, entre os quais estão também grupos estrangeiros. Apesar das incertezas quanto aos rumos da política econômica, Rique destaca que os investidores estrangeiros estão olhando para o desempenho dos negócios a longo prazo. "Se houver estabilidade econômica, inflação controlada, mercados calmos e a massa salarial crescer entre 4% e 5%, haverá uma explosão de investimentos." A primeira investida do grupo carioca em território paulista ocorreu neste ano, com a inauguração do Shopping Taboão. Em sociedade como grupo português Sogim, com o argentino Perez Companc e o gaúcho Ciacorp, o Nacional Iguatemi aplicou R$ 80 milhões na construção do shopping no município de Taboão da Serra, em São Paulo. Com 180 lojas em funcionamento, o shopping está faturando R$ 25 milhões por mês, segundo o superintendente do Shopping Taboão, Waldemar Jezler Filho. Ampliação O grande trunfo desse empreendimento, afirma o superintendente, é a sua localização, pois consegue ter uma área de influência onde residem cerca de 1,2 milhão de pessoas, especialmente das camadas B e C, que não tinham alternativa de um centro de compras. "Temos planos para ampliar o shopping dentro de dois anos", diz Jezler Filho. O Grupo Nacional Iguatemi está aplicando neste ano e no próximo R$ 20 milhões na ampliação do Shopping Grande Rio. No Shopping Center Iguatemi Salvador, o grupo está gastando R$ 15 milhões para aumentar o número de lojas. "Estamos prestando consultoria a grupos nacionais interessados em construir um novo shopping no Rio para começar a funcionar em 2004. Eventualmente, poderemos entrar como empreendedores nesse projeto", diz Rique.