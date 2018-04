Grupo chinês faz oferta pela Opel

A fabricante de automóveis chinesa Beijing Automotive Industry Holding Co. (Baic) fez uma oferta para comprar uma participação na Opel, divisão alemã da General Motors, em aberto desafio a um pacto já acertado com a fabricante canadense de autopeças Magna, segundo fontes. A estatal Baic apresentou uma proposta não vinculante à Opel, segundo fontes familiarizadas com a situação, e faria uma proposta vinculante, com compromisso de compra, em meados de julho. A notícia chegou antes do prazo final para que os advogados da General Motors nos Estados Unidos apresentem os documentos da empresa ao juiz de falências Robert Gerber, que decidirá, em 10 de julho, sobre um plano para criar uma "Nova GM" com as marcas Chevrolet, Cadillac , Buick e GMC. A Magna, que conta com o apoio de sócios russos, é a principal candidata para adquirir a Opel, e já fechou um pré-acordo para a compra. Fontes disseram na quinta-feira à Reuters que a diretoria da Magna pretende aprovar um plano de negócios para a Opel no próximo dia 7. A holding belga RHJ International é a terceira concorrente à compra da Opel, embora tenha reportado um forte prejuízo anual na quarta-feira e os analistas duvidem de que ela tenha caixa para fazer uma oferta competitiva. RESTRIÇÃO Quem vencer a disputa pela Opel enfrentará uma dura investigação antimonopólio, advertiu ontem um ministro do governo alemão. "Sim, claramente", afirmou o vice-ministro de Economia, Jochen Homann, aos jornalistas quando lhe perguntaram se contava com Bruxelas examinar o acordo pela Opel por um tipo de investigação mais profundo chamado "Fase II". Homann não quis especificar que problemas poderiam preocupar as autoridades competentes da União Europeia, dado que o governo alemão ainda espera o plano de negócios da Magna para a Opel. A consultoria PricewaterhouseCoopers avaliará esse plano de negócios para Berlim, que terá de oferecer mais ajuda estatal do que já proporcionou à Opel - já foi feito um empréstimo-ponte de 1,5 bilhão (US$ 2,1 bilhões), por seis meses, que vence em 30 de novembro. "Cada dia sem dinheiro para a reestruturação de custos, cada mês que passa é um mês perdido", afirmou Homann, chefe da equipe governamental especial para a Opel. Homann, que participou de conferência sobre o setor automobilístico em Handelsblatt, expressou ceticismo sobre o conceito que a Magna tem da Opel e disse que os interessados na oferta da canadense podiam deixar o governo alemão exposto à "extorsão". "Veremos se o conceito da Magna tem êxito. Ele está baseado em teorias nas quais só se pode discutir (...) Há dúvidas justificáveis", explicou. Ele expressou dúvidas também a respeito da lógica de basear um plano de negócios num mercado russo caracterizado por altos e baixos, e questionou se a Magna conseguiria atrair outras fabricantes automotivas para usar a capacidade de produção ociosa da Opel. Homann advertiu que quem quiser comprar a Opel terá de se preparar para uma dura investigação antimonopólio da União Europeia. "As partes que estão negociando seriam bem assessoradas se desenvolvessem um conceito que seja economicamente sustentável, cumpra nossas leis sobre garantias de empréstimos e cumpra as normas de subsídios da União Europeia", disse ele na conferência.